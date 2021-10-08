Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 göçmen vurularak öldürüldü - Haberler
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Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 göçmen vurularak öldürüldü

AA / Mennatallah H. H. M. Said A. - Haberler | Güncel
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 göçmen vurularak öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 düzensiz göçmenin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 düzensiz göçmenin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 göçmeni vurarak öldürdü." ifadelerini kullandı.

Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin göçmenin bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

AA / Mennatallah H. H. M. Said A. - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 göçmen vurularak öldürüldü - Haberler
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