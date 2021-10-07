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Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

BURSA (İHA) - Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler

BURSA - Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Uludağ'daki sisli güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Bünyesinde meşe, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ'da sonbahar güzelliği gözler önüne serildi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya yer yer kahverengiye dönüşün başladığı ve adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ, doğa tutkunu Abdülkadir Yazıcı tarafından havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor. Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ'ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.

Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler

Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler

Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler

Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler
İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uludağ'dan sonbaharda tablo gibi görüntüler - Haberler
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