Ubisoft Far Cry 6 Oyuncularına Anton Castillo Ağzından E-Posta Gönderiyor

Ubisoft Far Cry 6 oyuncularına, oyuncuların ilerlemelerine ve oynayışına göre baş kötü Anton Castillo ağzından E-postalar gönderiyor.

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Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6, gündemdeki konumunu koruyor. 6 Ekim 2021 tarihinde çıkışını yapan serinin yeni oyunu inceleme puanları bakımından oldukça başarılı bir durumda.

Bir Karayip Adası olan Yara'da geçen Far Cry 6'da baş kötümüz "El Presidente" olarak bilinen Anton Castillo. Castillo'nun amacı oğlu Diego'yu kendi gibi yetiştirmek. Oldukça tehlikeli ve ünlü bir kötü karakter haline gelen Castillo, Breaking Bad'in Gus Fring'i olan popüler aktör Giancarlo Esposito tarafından canlandırılıyor.

Ubisoft Far Cry 6 oyuncularına baş kötü Anton Castillo'nun ağzından e-postalar göndermeye başladı. Bu e-postalar birbirinden farklı olabiliyor ancak temeli oyuncunun ilerleyişi ve oynayışı üzerine kurulu. Eğer kısa bir süre oyunu oynayıp bırakırsanız Castillo, size gönderilen bir e-postada Yara adasını kendisine bıraktığı için ana karakter Dani Rojas'a teşekkürlerini sunuyor.

Oyunda bölgeler ele geçirmeye başladığınızda ise size aldığınız bölgeleri geri alacağını ve tarihten sileceğini belirtiyor. Oldukça ilginç ve bir o kadar da ilgi çekici bir adım atan Ubisoft, oyuncuları böylece oyuna daha da bağlamaya çalışıyor. Far Cry 6'nın inceleme puanlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sizler Far Cry 6 oynadınız mı? Gönderilen E-postalar hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Güncel oyun haberler ini sitemizden takip etmeyi unutmayın.

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