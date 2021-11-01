Twitch Türkiye gündeminde olaylar büyüdü: CS:GO kasa açma siteleri tehlike altında

Twitch belgelerinin sızdırılmasının ardından Twitch Türkiye gündeminde birçok kriz yaşandı. Twitch'te kara para aklama olaylarının başlamasıyla beraber bit dolandırıcılarıyla iş birliği içerisinde olan birçok e-sporcu ve yayıncı ifşalandı.

Yaşanan bu kara para aklama olayını CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitch uygulaması üzerinden milyonlarca dolar kara para aklayan ekonomik çıkar amaçlı suç örgütleri ile suç geliri temin eden yayıncılar hakkında önergeyi TBMM'ye sunduğunu belirtti ve MASAK tarafından acilen incelenmesi ve adli sürecin başlatılması gerektiğini hakkında paylaşım yapmıştı.

Twitter'da Esporkolik isimli sayfanın paylaştığı bir habere göre yapılan bu soruşturmalar sonucunda CS:GO kasa açma siteleri ve yasa dışı bahis siteleri de tehlike altına girdi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturulma başlatacak. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerinin veya kumar bahis sitelerinin reklamını yapanlara da soruşturulma açılacağı belirtildi.

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CS:GO kasa açma sitelerinin de etkilenmesi üzerine Can Sungur, Twitter hesabından "bak bunu yıllardır bekliyordum işte. 18 yaşından küçük seyircilerini dijital kumara yönlendirenlere selam olsun, her sene 2 araba daha alın inşallah." sözlerine yer verdi.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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