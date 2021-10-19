Twitch'in eski çalışanları bir zamanlar 'Banlanmayacaklar' listesi olduğunu itiraf edildi

Twitch'in bu ayki büyük sızıntısı kaynak kodu ve yayıncı kazançları bilgilerinden daha fazlasını içeriyordu. Bazı insanların aynı oyunu farklı kurallarla oynamasına izin veren bir belge gibi görünen "Banlanmayacaklar" listesi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.

Anonimlik koşuluyla birden fazla eski Twitch çalışanıyla konuşan Washington Post'a göre Twitch'in banlanmayacaklar listesinin sızdırılan sürümü yaklaşık beş yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Tim "TimTheTatman" Betar gibi sık sık oyun dışı yayın yapan büyük isimler, gerçekten de "Banlanmayacaklar" olarak işaretlendi, ancak Twitch personelinin yasak bildirimlerine boğulmasını önlemek için yapıldığı anlaşıldı. Banlanmayacaklar listesinde adı olan bir yayıncı, yönetici tarafından durum tespiti yapılmadığı sürece banlanamazdı.

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Bu ayki sızıntının bazı gözlemcileri kaşlarını daha açık bir çizgide daha da yükselttiler: "Hiçbir koşulda banlamayın." Ancak bu ifade düşünülenden daha zararsızdır, genellikle nadiren gerekli durumlarda ortaya çıkıyordu.

Eski Twitch çalışanları The Washington Post'a örneğin Bryan "RiceGm" Le ve Tyler "Tyler1" Steinkamp'ın, özellikle kanallarını kaç kişinin dinlediği nedeniyle, defalarca tartışmalı bir şekilde hakaret eden ancak banlanmayanlar listesinde olduğu nedeniyle banlanmayan yayıncılar olduğu söylendi.

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