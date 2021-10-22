Twitch'e canlı yayınları geri sarma özelliği geliyor

Twitch, izleyicilerin canlı yayınlarını geri sarmasına izin verecek yeni bir özelliği deniyor. Yayını iki dakika geriye doğru sarabileceksiniz. Tekrardan canlı yayına tıkladığınız zaman ise canlı yayına döneceksiniz.

Yadsınamaz bir şekilde kullanışlı bir özellik olan geri sarma tuşu, gizlilik endişelerini beraberinde getirebilir. Dışarıda yayın yapan IRL yayıncılarının konumlarını analiz etmek için kullanılabileceği konusundaki endişeler oluşuyor. Gizlilik endişeleri ve nefret baskınlarının son bağlamında kesinlikle geçerlidir, ancak neyse ki VOD'larınız devre dışı bırakılmışsa, geri sarma yeteneği de kapanacaktır.

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Geri sarma, diğer iki düğmeyle birlikte küçük bir avuç kullanıcıya dağıtılıyor. Bir anımsatıcı düğmesi, yaklaşan bir zamanlanmış akışı anımsatmak için bildirim yayınlayacaktır. Saat fragmanı düğmesi, varsa bir yayıncının kanal fragmanını izlemenizi sağlar. Her üç özellik de yaklaşık bir ay boyunca denenecek ve ardından Twitch düğmeleri kaldırılacak.

Şu anda, bir akışta geri dönmenin ana yolları klipler veya VOD'ların kendileridir.

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