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Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ARGE ve Eğitim Birimi Başkanlığı'nın 'Bağımlılık ile Mücadele' programı kapsamında Balıkesir İl Kadın Kolları'nın düzenlemiş olduğu, Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele'...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları ARGE ve Eğitim Birimi Başkanlığı'nın 'Bağımlılık ile Mücadele' programı kapsamında Balıkesir İl Kadın Kolları'nın düzenlemiş olduğu, Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitim programı tamamlandı.

Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Önceki Dönem Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Armağan Çakan, yönetim kurulu üyeleri, diğer protokol mensupları, partililer ve vatandaşların katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Seminerin açış konuşmasını yapan Başkan Esrah Gönüldok, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na, İl Kadın Kolları Başkanlığı'na, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra konuşan AK Parti İl ARGE Başkanı Rukiye Gürbüz, madde bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığının önemine değindi. Gürbüz, konuşmasıyla alkış topladı.

Semineri gerçekleştiren konuşmacı Hacer Ertürk, tütün ve sosyal medya bağımlılığı konularını anlattı. 2 bölümden oluşan seminerde, anlatımlar slayt gösterimlerle akıcı hale getirildi. Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminerin sonunda İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönüldok, yetkililere teşekkür ederek çiçek takdim etti. - BALIKESİR

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı

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Haber: Tütün ve Sosyal Medya Bağımlılığı semineri tamamlandı - Haberler
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