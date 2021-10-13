Türkülerimize iki farklı yorum aynı sahnede buluştu

Son dönemin önemli caz müzik yorumcularından Esra Zeynep Yücel ve Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ilk kez 12 Ekim'de(dün gece) Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Uniq Açıkhava sahnesinde izleyiciler ile buluştu.

Türk Halk Müziği'ne iki farklı bakış açısı ile hazırlanan konserin açılışını Esra Zeynep Yücel ve Ender Balkır "Tanrıdan Diledim" türküsünü birlikte yorumlayarak yaptılar. Yücel ve Balkır hem solo hem ikili performansları ile Balkanlardan Karadeniz'e geniş bir repertuvar ile seyircileri ile birlikte 2 saat sahnede kaldılar.

Yoğun yağmur ve fırtına altında başlayan konseri izlemeye gelenleri sahne üstüne davet eden Yücel ve Balkır, samimi ve sıcak bir ortamda izleyicleri ile birlikte benzersiz bir konsere imza atmış oldu.

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