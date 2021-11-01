Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük'te sonbahar güzelliği - Haberler
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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük'te sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

KARABÜK (İHA) - Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ve en büyük blok ormanlarını da içinde barındıran Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Karabük ormanlarında, kasım ayında sonbahar güzelliğini göstermeye başladı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan bölge, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi. Doğa tutkunlarına da keyifli bir zaman yaşatan Karabük ormanları, eşsiz güzelliği ile insanları mest ediyor.

(Yasin Erdem/İHA)

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük'te sonbahar güzelliği

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük'te sonbahar güzelliği

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük'te sonbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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