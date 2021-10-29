Türkiye Fındık Sektöründen Nutella İsyanı
Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de.
Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de. İtalyan firma Ferrero'nun ürettiği çikolata ve fındık karışımı Nutella'nın içindeki fındıklar da Türkiye'den. Ancak hem sektör çalışanları hem de yetkililer, Türkiye'nin en büyük fındık ithalatçısı Ferrero'ya "emek sömürüsü" nedeniyle tepkili
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Haberi Kaydet