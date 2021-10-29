Türkiye Fındık Sektöründen Nutella İsyanı - Haberler
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Türkiye Fındık Sektöründen Nutella İsyanı

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Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de. İtalyan firma Ferrero'nun ürettiği çikolata ve fındık karışımı Nutella'nın içindeki fındıklar da Türkiye'den. Ancak hem sektör çalışanları hem de yetkililer, Türkiye'nin en büyük fındık ithalatçısı Ferrero'ya "emek sömürüsü" nedeniyle tepkili

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