Dışişleri Bakanlığı: 'Irkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz' - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Irkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Belgrad'da Yeni Pazar Spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Belgrad'da Yeni Pazar Spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Belgrad'da Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız Kulüpleri arasında oynanan hentbol müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili, "Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak Yeni Pazar Spor Kulübü'nün bugün (14 Ekim) Sırbistan Hentbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendik. Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir. Sporun toplumlararası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşünüyor, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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