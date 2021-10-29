Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kabullerin ardından kentteki ikinci tören ise Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Mehmet Ali Özkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, gösterilerin de yer aldığı tören, kent genelinde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ