Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı Sakın Ola 22 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı sözleri haberimizde...

Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TUĞÇE KANDEMİR - SAKIN OLA ŞARKI SÖZLERİ

Zaman değil zaman,

Gururdan dem vuran .

Şu sonsuz mutluluk falan,

Hepsi yalan.

Her şeyin ilacı gibi,

Bunun da ilacı belli.

Bu roman senle başlar,

Sensiz biter mi?

Ayrılık derdine düştüm,

Unuttum kendimi de ,

Benim gözüm sende ,

Seninse yükseklerde.

*****

Sakın ola bakma bana öyle yükseklerden.

Sana olan nefretim değil mi zaten yalanın hası ?

Sözüm ona düşürdü gözden bu göz yaşımı.

Deyin ona çoktan kalktı kalpten gidenin naaşı.

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