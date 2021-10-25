Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı Sakın Ola 22 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı sözleri haberimizde...
Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
TUĞÇE KANDEMİR - SAKIN OLA ŞARKI SÖZLERİ
Zaman değil zaman,
Gururdan dem vuran .
Şu sonsuz mutluluk falan,
Hepsi yalan.
Her şeyin ilacı gibi,
Bunun da ilacı belli.
Bu roman senle başlar,
Sensiz biter mi?
Ayrılık derdine düştüm,
Unuttum kendimi de ,
Benim gözüm sende ,
Seninse yükseklerde.
*****
Sakın ola bakma bana öyle yükseklerden.
Sana olan nefretim değil mi zaten yalanın hası ?
Sözüm ona düşürdü gözden bu göz yaşımı.
Deyin ona çoktan kalktı kalpten gidenin naaşı.
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