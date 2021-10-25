Tuğçe Kandemir - Sakın Ola sözleri! 'Sakın Ola' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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TUĞÇE KANDEMİR - SAKIN OLA ŞARKI SÖZLERİ

Zaman değil zaman,

Gururdan dem vuran .

Şu sonsuz mutluluk falan,

Hepsi yalan.

Her şeyin ilacı gibi,

Bunun da ilacı belli.

Bu roman senle başlar,

Sensiz biter mi?

Ayrılık derdine düştüm,

Unuttum kendimi de ,

Benim gözüm sende ,

Seninse yükseklerde.

*****

Sakın ola bakma bana öyle yükseklerden.

Sana olan nefretim değil mi zaten yalanın hası ?

Sözüm ona düşürdü gözden bu göz yaşımı.

Deyin ona çoktan kalktı kalpten gidenin naaşı.

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