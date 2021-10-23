TSK içeride ve dışarıda hainlere göz açtırmıyor! Eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye olası tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı mücadelesini yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

9 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün Suriye'deki Barış Pınarı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında ise 9 terörist daha etkisiz hale getirilmişti. MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, "Teröre ve teröriste geçit yok! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri