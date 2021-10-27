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Traktör ile patates sökme makinesi arasına sıkışıp can verdi

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel
Traktör ile patates sökme makinesi arasına sıkışıp can verdi

NİĞDE'de patates hasadı yapan Mustafa Altıparmak (51), yerinden çıkan söküm makinesini yeniden takmaya çalışırken traktör ile makinenin arasına sıkışıp can verdi.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de patates hasadı yapan Mustafa Altıparmak (51), yerinden çıkan söküm makinesini yeniden takmaya çalışırken traktör ile makinenin arasına sıkışıp can verdi.

Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde tarlada patates hasadı yapan Mustafa Altıparmak'ın traktörünün arkasına bağladığı söküm makinesi yerinden çıktı. Altıparmak, traktör ile makineyi yeniden bağlamaya çalışırken arada sıkıştı. Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıparmak'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri
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