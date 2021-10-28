Serik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi - Haberler
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Serik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Serik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

TOSYA, KASTAMONU (AA) - Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla tören sona erdi.

İlçedeki bayram kutlamaları yarın Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun tebrikleri kabulü ve Atatürk Caddesi'nde resmi törenle devam edecek.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri
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