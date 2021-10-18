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Torbalı'da 2.kez Kariyer Günleri düzenlenecek

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Torbalı'da 2.kez Kariyer Günleri düzenlenecek

Torbalı Belediyesi lise öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite ve meslek seçiminde destek olmak ve hedefleri doğrultusunda adımlarını atabilmeleri için bu yıl ikinci kez Torbalı'da Kariyer Günleri düzenleniyor.

35 üniversite Kariyer Günleri için Torbalı'ya geliyor 2019 yılında ilki gerçekleşen Kariyer Günleri, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamamıştı. 21 Ekim Perşembe günüBelediye Kültür Merkezi'ndegerçekleşecek olan etkinliğe 35 üniversite katılacak. Kamu ve özel üniversitelerin katılacağı kapsamlı etkinlik, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Tüm hazırlık çalışmaları tamamlanan 2. Kariyer Günleri, öğrencilere vizyon kazandırmak, ortaöğretim kurumlarının üniversitelerle işbirliğini artırmak amacı taşıyor. Gün boyunca 10.30-17.30 saatleri arasında katılımcıları bekleyen etkinlik kapsamındagerçekleşecek olan seminerler öğrencilere hedeflerini de çizdirmiş olacak.

ÜNLÜ EĞİTİMCİ ŞİRİN TORBALI'DA

Torbalı Belediyesi doğru meslek seçimi yapabilmeleri amacıyla üniversiteler ile lise öğrencilerini bir araya getiren "Kariyer Günleri"nin ikincisi perşembe gerçekleştiriyor. Sabancı, Yeditepe, TOBB ETÜ,Bilgi, Demokrasi, Aydın, Bakırçay, Katip Çelebi ve İstanbul Okan Üniversitesi gibi toplamda 35 üniversitenin stant açacağı 2. Kariyer Günleri'nde ayrıca geleceklerini doğru bir şekilde planlayabilmeleri için gençlere yönelik rehberlik ve kariyer odaklı seminer de düzenlenecek.İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, öğrencilere seminer verecek. Gaziemir, Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerden de öğrenciler ücretsiz bir şekilde Torbalı'ya taşınacak.

TEKİN: ÖĞRENCİLER İÇİN ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ

Torbalı Belediyesi olarak her zaman öğrencilere destek verdiklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle üniversiteleri öğrencilerimizle buluşturamadık. Öğrencilerimizin de heyecanla beklediği Kariyer Günleri için belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz kendini gerçekleştirecekleri bölümlerde okuyarak hem topluma hem kendilerine faydalı olacaktır. Bize Torbalı Belediyesi olarak bu aşamada üzerimize ne düşüyorsa onlar için yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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