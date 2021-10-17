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Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, yatsı namazı sonrası Mevlit Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Akabinde Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kaside ve salavat okudu, cami cemaatine hitap etti.

Mevlidin, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığına dikkati çeken Alas, son Peygamber Hazreti Muhammed'in hayatından menkıbeler anlattı.

Dua sonrası cami cemaatine Tokyo Camisi Kültür Merkezinde Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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