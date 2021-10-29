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Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Yerel

Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Tokat il merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken yüksek kesimlerde Kar yağışı etkili oldu. Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü Gedik Yaylası beyaza büründü. Koyun sürüsünün kar yağış altıda dolaşması cep telefonu kameralarına yansıdı. Ortaya çıkan manzaralar görenleri mest etti.

Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

Tokat'ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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