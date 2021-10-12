Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye Geyikgölü köyünde şahsın bahçesine izinsiz Hint keneviri ektiği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri, şahsın bahçesine ve evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kilogram kubar esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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