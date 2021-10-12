Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye Geyikgölü köyünde şahsın bahçesine izinsiz Hint keneviri ektiği bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri, şahsın bahçesine ve evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kilogram kubar esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri