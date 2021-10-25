Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili baba, anne ve 3 çocuğu tutuklandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili baba, anne ve 3 çocuğu tutuklandı.

Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkisinde 70 yaşındaki İbrahim Altay'ın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. Ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Ekipler yaptığı araştırmada, Altay'ın ilişki yaşadığı öne sürülen A.K'nin (46) kocası Ş.K. (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisine ulaştı. Ş.K'nin eşi A.K, çocukları E.K. (19), D.K. (22) ve Ö.K'nin (32) cinayete yardım ettikleri belirlendi.

Baba, anne ve 3 çocuğu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkisinde 20 Ekim Çarşamba akşam vatandaşlar yerde hareketsiz yatan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ı görmüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Altay'ın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirlemişti. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Altay'ın cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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