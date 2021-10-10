Tokat'ta babasının motosikletiyle itfaiye aracına çarpan çocuk yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Zile ilçesinde, babasının motosikletini izinsiz alan çocuk, itfaiye aracına çarparak yaralandı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, babasının motosikletini izinsiz alan çocuk, itfaiye aracına çarparak yaralandı.
Babasının tarlada olduğu sırada motosikletini alan 14 yaşındaki A.K, ilçede bir süre önce açılan Zile panayırına gitti. A.K, bir süre sonra motosiklet ile evine giderken, kavşakta itfaiye aracına çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri