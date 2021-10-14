Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı - Haberler
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Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel
Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşları 286 ve 370 olan 2 sakız ağacıyla, 217 yaşındaki meşe ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'anıt ağaç' olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşları 286 ve 370 olan 2 sakız ağacıyla, 217 yaşındaki meşe ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'anıt ağaç' olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Akça köyünün mezarlığında bulunan asırlık meşe ve sakız ağaçları Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescil edildi. Biri 370, diğeri ise 286 yaşında olduğu tespit edilen sakız ağaçlarının gövde çapları 185 santimetreye kadar ulaşıyor. Boyları 7,5 metre ile 4,4 metre olan sakız ağaçların yanındaki 217 yaşında olduğu tespit edilen meşe de 16 metrelik boyu 124 santimetrelik gövde çapıyla dikkat çekiyor.Ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiğini ifade eden Akça Köyü Muhtarı Fatih Demirdağ "Tescil için Hulusi Durupınar hocamız başvuruda bulundu. Ağaçların çevresi 4 veya 5 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Aşağıda bir tane daha sakız ağacımız var. O da yine 3 veya 4 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Yine aşağıda bizim pelit dediğimiz bir meşe ağacımız daha var. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koruma altına aldı" dedi.


Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri
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