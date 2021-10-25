Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta, aracın çarptığı köpek barınakta tedavi altına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta, aracın çarptığı köpek barınakta tedavi altına alındı.
Tokat- Niksar kara yolu 18. kilometresinde aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği görenler jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, veterinere haber verdi.
İlk tedavisi yapılan köpek, Tokat Belediyesinin hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.