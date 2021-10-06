Tokat'a el sanatları ve geleneksel gıdaların satılacağı merkez açılacak

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak'ta yöresel ürünlerin ikram edileceği kafe ve geleneksel gıdalarla el sanatlarını içinde barındıran satış merkezi yapılıyor.

Tokat'a gelen ziyaretçilerin Tokat Kalesi'ne nazır bir ortamda yöresel ürünleri tadabileceği, kahvelerini yudumlayarak Tokat hakkında bilgi sahibi olabilecekleri kafe ile Tokat geleneksel gıda ve el sanatları satış merkezi kurulması için çalışma başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Tokat'ın kültür ve turizmine yönelik çalışmalara devam ettiklerini anlatan Eroğlu, "Sulusokak bölgemizde 900 adımda 900 yıllık tarihi eseri içinde barındıran bölgede Tokat'ımızın yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının tanıtıldığı, ikram edildiği, satışının yapıldığı bir yer yoktu. Vakıflar Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerle bu tarihi alanda Belediye Şehir Müzesinin hemen yanındaki binayı belediyemiz bünyesine tahsis ettik. Bina içinde ulusal market yer alıyordu. Marketin boşaltılmasını sağlayarak projemiz için çalışmalara başladık." dedi.

Yaklaşık 300 metrekare kapalı alan ve 1700 metrekare açık alan olmak üzere toplam 2 bin metrekarelik alanda geleneksel gıda ve el sanatları satış merkezi projelerini hayata geçireceklerini dile getiren Eroğlu, "Tokat'a gelen turistlerimiz, insanlarımız Tokat Kalesi'ne nazır bir noktada kahvelerini yudumlayabilecek, tarihin kokusunu hissedecekler. Ayrıca yöresel ürünlerimizden de tadabilecekler." diye konuştu.