Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkati çeken Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu ve hemen yanı başındaki "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

MALATYA (AA) - Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkati çeken Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu ve hemen yanı başındaki "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Darende ilçesi, sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

Dört mevsim yüz binlerce misafiri ağırlayan kanyon ve kenarındaki Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler ayrıca, külliyede ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesini gezme fırsatı buluyor.

Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri
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