Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması
Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin artık geleneksel partnerler yerine kazan-kazan ilkesine dayanan ortaklıklara önem verdiğini söyledi.
Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin artık geleneksel partnerler yerine kazan-kazan ilkesine dayanan ortaklıklara önem verdiğini söyledi.
Bakan Dussey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.