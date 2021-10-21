Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması - Haberler
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Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması

AA - Haberler | Güncel

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin artık geleneksel partnerler yerine kazan-kazan ilkesine dayanan ortaklıklara önem verdiğini söyledi.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ülkesinin artık geleneksel partnerler yerine kazan-kazan ilkesine dayanan ortaklıklara önem verdiğini söyledi.

Bakan Dussey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, ülkesinin kazan-kazan temelinde yeni partnerler aradığını söyledi Açıklaması
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