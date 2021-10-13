THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı - Haberler
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THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Angola'nın başkenti Luanda'ya başlattığı seferle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY), Angola'nın başkenti Luanda'ya başlattığı seferle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan THY, bugün Luanda'ya ilk uçuşunu gerçekleştirerek Afrika kıtasında sefer düzenlediği destinasyon sayısını 61'e çıkardı.

Luanda'ya çarşamba ve cuma günleri haftada 2 sefer düzenleyecek olan THY, Luanda seferlerini geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçağıyla, İstanbul – Librevil – Luanda – İstanbul parkurunda icra edecek.

Atlas Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Luanda, bölgenin en önemli yönetim ve ticaret merkezi konumunda bulunurken, doğal bir limana sahip şehirde ihraç edilen ürünler arasında kahve, pamuk, şeker, elmas ve tuz yer alıyor.

Luanda seferi ile uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesini ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya sefer başlattı

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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