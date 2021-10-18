The International 10'da şampiyonluğa Team Spirit ulaştı

Dota 2 dünyasının en büyük etkinliği olan ve bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Nationala'da düzenlenen The International 10, 17 Ekim Pazar günü oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Ödül havuzundan aslan payını alan taraf ise Team Spirit oldu.

7 Ekim Perşembe günü start alan etkinlikte toplamda 18 takım 40 milyon 18 bin dolarlık ödül havuzundan en büyük pay ile birlikte şampiyonluk unvanını kazanmak için mücadele etti.

Invictus Gaming'e mağlup olarak alt grupta mücadele Team Spirit, bu grupta hiç mağlup olmayarak finale kadar ulaştı. Diğer bir finalist PSG.LGD ise üst grupta ettiği mücadele ile net bir şekilde finale kadar ulaştı.

The International 10'da finalin adı: Team Spirit vs PSG.LGD

Beş maçlık bir seri üzerinden oynanan final karşılaşmasında Spirit hızlı bir başlangıç yaparak ilk iki karşılaşmada galibiyete ulaşan taraf oldu ve şampiyonluğa ulaşmasına tek adım kaldı. Adlığı mağlubiyetler sonrası PSG.LGD ise oyunu bırakmadı.

Aynı rakibi gibi iki maç üst üste kazanan PSG.LGD, üçüncü ve dördüncü karşılaşmanın galibi olarak seride durumu eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Karar karşılaşmasında dakika 25'e kadar PSG.LGD lehine olan avantaj tam tersine döndü ve kar topu etkisi ile galibiyete ulaşan taraf Team Spirit oldu.

Team Spirit 18 milyon dolarlık ödülün sahibi

3-2'lik mücadele dolu bir final karşılaşmasının ardından galibiyete ulaşan Spirit, 40 milyon 18 bin dolarlık ödül havuzundan yüzde 45.5'lik bir pay ile 18 milyon 208 bin doları evine götürdü.

Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan PSG.LGD 5.2 milyon dolar, üçüncü olan Team Secret 3.6 milyon dolar, dördüncü olan Invictus Gaming ise 2.4 milyon dolar kazanarak etkinliğe veda etti.

The International 10 sıralaması

1. Team Spirit

2. PSG.LGD

3. Team Secret

4. Invictus Gaming

5-6. Virtus.pro

5-6. Vici Gaming

7-8. OG

7-8. T1

9-12. Fnatic

9-12. Quincy Crew

9-12. Alliance

9-12. Evil Geniuses

13-16. Team Undying

13-16. Team Aster

13-16. beastcoast

13-16. Elephant

17-18. Thunder Predator

17-18. SG esports

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