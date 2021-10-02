TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki - Haberler
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TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye "Uluslararası Televizyon Haberciliği" ödülü vermesini kınadı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye "Uluslararası Televizyon Haber ciliği" ödülü vermesini kınadı.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve beraberindekiler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi önünde toplanarak konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çınar, TMMOB'un Türk mühendis ve mimarlarını temsil etmesi gerekirken PKK'nın temsilciliğini üstlendiğini savunarak, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi haince PKK'nın yayın organı Jin Tv muhabiri Güler Yıldız'a ödül verdiğini ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Çınar, şunları söyledi:

"Mimarlar Odası tarafından PKK'ya verilen bu ödül dağda, ovada, şehirde Mehmetçiğimizin namlusuyla ezilen PKK'ya nefes olma çabasıdır. Terör partisi HDP'yi meşrulaştırma girişimidir. HDP'yi kurtarmaya çalışanlar dinlesinler. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Vatansever mühendislerimize ve mimarlarımıza çağrımızdır. TMMOB'u kuşatmanın vaktidir. Atatürkçü, vatansever mimarlarımız Mimarlar Odası Ankara Şubesindeki işgale son vermeli, bölücü yönetime karşı kararlılıkla mücadele etmelidir."

Çınar, 4 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninin yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

TGB'den Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Jin Tv'ye ödül vermesine tepki

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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