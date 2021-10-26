Tezkere ne demek? Tezkere anlamı ne? - Haberler
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Tezkere ne demek? Tezkere anlamı ne?

Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Yaşam
Tezkere ne demek? Tezkere anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tezkere, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tezkere ne demek? Tezkere anlamı ne? İşte, Tezkere kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tezkere kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tezkere anlamı ne? Tezkere ne demek?

TEZKERE NE DEMEK?

Tezkere:

Arapça te?kire

1. isim Pusula(II):

"Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı." - Reşat Nuri Güntekin

2. isim Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt:

"Nihayet yol tezkerem yapıldı, üstüm başım düzeltildi." - Yahya Kemal Beyatlı

3. isim, askerlik Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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