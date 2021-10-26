Tezkere ne demek? Tezkere anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tezkere kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tezkere anlamı ne? Tezkere ne demek?

TEZKERE NE DEMEK?

Tezkere:

Arapça te?kire

1. isim Pusula(II):

"Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı." - Reşat Nuri Güntekin

2. isim Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt:

"Nihayet yol tezkerem yapıldı, üstüm başım düzeltildi." - Yahya Kemal Beyatlı

3. isim, askerlik Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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