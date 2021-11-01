'Teşkilat', dün akşam yayınlanan yirminci bölümüne ilgi yoğundu

TRT 1'in yayınlanmaya başladığı ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren dizisi

Teşkilat'ın yayınlanan yirminci bölümünde neler oldu:

Hakkı, Hulki ve Pınar gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri eş zamanlı operasyonlarda etkisiz hale getirdi. Geriye bir tek saldırının asıl planlayıcısı Ariel kaldı. Serdar ve Zehra'nın İsrail'e kaçıp ortadan kaybolan Ariel'in peşini bırakmaya hiç niyeti yoktu. Ariel hakkında bilgi almanın tek yolu ise üç yıl boyunca Ariel'in yanına sızarak şoförlüğünü yapan Filistinli Yusuf Al Samar'a ulaşmaktan geçiyordu. Hakkı ve Hulki İsrail hapishanesine sızarak zorlu bir mücadeleye girdi.

Ekip İsrail'deyken Ankara'da kalan Pınar, Halit Başkan'ın kendisine verdiği yeni görevine hazırlanmaya başladı. Bu yeni görev nedeniyle Çetin'in yanına farklı bir kimlikle sızacak olan Pınar'ın üstünü kapattığı geçmişine dair bir kapı aralanmış oldu.

Tövbekar'a giden Yıldırım, geçmişin öfkesini kusmaya devam etti ve tehlikeli bir oyuna girişti.

Serdar ve Zehra, İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatarak Hulki ve Hakkı'nın verdiği bilgiler sayesinde Ariel'in yerini tespit etti ve Ariel'e gerekeni yaptılar.

Ceren'in Serdar'ın telefonuna gönderdiği mesajla Yıldırım'ın Zehra'nın kızı Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pınar ve Gürcan, soluğu Yağmur'un okulunda aldı. Ancak Yağmur'un peşinde olan Çetin de orada yıllardır aradığı Pınar'ı karşısında buldu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet