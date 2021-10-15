Tepki - Doğuştan Flex sözleri! 'Doğuştan Flex' şarkı sözleri nelerdir?

Tepki - Doğuştan Flex şarkı sözleri haberimizde...

TEPKİ - DOĞUŞTAN FLEX SÖZLERİ

[Giriş]

Buz bilekte labirentim parıl parıl

Tüm vücut mürekkep serüvenim kazılı

Milyonluk hamleler oldu artık standardım

Tüm bina bizim, yetmez artık bi' çatı katı

[Nakarat]

Doğuştan flex (Flex, flex)

Doğuştan flex (Ya)

Doğuştan flex (Ya, flex, flex)

Doğuştan flex (Flex, Maze Boy)

[Verse 1]

Deviremez bi kaza, doğdum küllerimden anka

Kıvırırdı burun artık hepsi peşimizde kanka

Kilometre hâlâ yüksek, o da kafam gibi stay high

Camım açılırken cebim dolu, ıslanıyor asfalt

Dökülürken yere şişe şişe Hendrick's

Her session'da on bin d?ğil bize gambling

Greengo üstünde parmaklar Jimi Hendrix

"Wom?n, weed" bura Compton, ben de Kendrick

F**k it bad trip, nakit prestij

Ayıldık, yakıp çektik, yakıp çektik

[Köprü]

Buz bilekte labirentim parıl parıl

Tüm vücut mürekkep serüvenim kazılı

Milyonluk hamleler oldu artık standardım

Tüm bina bizim, yetmez artık bi' çatı katı

[Nakarat]

Doğuştan flex (Flex, flex)

Doğuştan flex (Ya)

Doğuştan flex (Ya, flex, flex)

Doğuştan flex (Flex, Maze Boy)

[Verse 2]

Yapmam artık test drive

Manta ya da Tesla

Yatak odam back seat

Takılamam back side

Gözler üzerimde

Flow gibi left right

Melez h**un fast life

Baby sanki left eye (Maze Boy!)

Bayıl evde geç kalk (Doğuştan flex)

Sorgulama cash yap (Doğuştan flex)

Bu bahane değil ticaret (Doğuştan flex)

Müzik ve de fast life

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