Tepki - Doğuştan Flex sözleri! 'Doğuştan Flex' şarkı sözleri nelerdir?
Tepki'nin yeni şarkısı Doğuştan Flex Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme alırken 13 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tepki - Doğuştan Flex sözleri! 'Doğuştan Flex' şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Tepki - Doğuştan Flex şarkı sözleri haberimizde...
TEPKİ - DOĞUŞTAN FLEX SÖZLERİ
[Giriş]
Buz bilekte labirentim parıl parıl
Tüm vücut mürekkep serüvenim kazılı
Milyonluk hamleler oldu artık standardım
Tüm bina bizim, yetmez artık bi' çatı katı
[Nakarat]
Doğuştan flex (Flex, flex)
Doğuştan flex (Ya)
Doğuştan flex (Ya, flex, flex)
Doğuştan flex (Flex, Maze Boy)
[Verse 1]
Deviremez bi kaza, doğdum küllerimden anka
Kıvırırdı burun artık hepsi peşimizde kanka
Kilometre hâlâ yüksek, o da kafam gibi stay high
Camım açılırken cebim dolu, ıslanıyor asfalt
Dökülürken yere şişe şişe Hendrick's
Her session'da on bin d?ğil bize gambling
Greengo üstünde parmaklar Jimi Hendrix
"Wom?n, weed" bura Compton, ben de Kendrick
F**k it bad trip, nakit prestij
Ayıldık, yakıp çektik, yakıp çektik
[Köprü]
Buz bilekte labirentim parıl parıl
Tüm vücut mürekkep serüvenim kazılı
Milyonluk hamleler oldu artık standardım
Tüm bina bizim, yetmez artık bi' çatı katı
[Nakarat]
Doğuştan flex (Flex, flex)
Doğuştan flex (Ya)
Doğuştan flex (Ya, flex, flex)
Doğuştan flex (Flex, Maze Boy)
[Verse 2]
Yapmam artık test drive
Manta ya da Tesla
Yatak odam back seat
Takılamam back side
Gözler üzerimde
Flow gibi left right
Melez h**un fast life
Baby sanki left eye (Maze Boy!)
Bayıl evde geç kalk (Doğuştan flex)
Sorgulama cash yap (Doğuştan flex)
Bu bahane değil ticaret (Doğuştan flex)
Müzik ve de fast life