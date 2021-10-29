Temiz Twitch etiketi Twitter Türkiye gündemine giriş yaptı!

Twitch Bit olayını ilk dile getiren isimlerden biri olan Ahmet "Jahrein" Sonuç, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir canlı yayınlar ile takipçileri ile bir araya gelemiyordu. 29 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde Jahrein, "BİT'irmek lazım… #TemizTwitch!" yayın başlığı ile birlikte uzun arayı sonlandırdı. Yayının başlığında yer alan ve daha önce İrem "ClumsyKitty" Sakmar tarafından dile getirilen Temiz Twitch etiketi ise bir hareket haline dönüştü.

Açtığı yayında anlık 63 bin izleyiciye kadar ulaşan, Bit olayı hakkındaki son durumu ve bu durum hakkındaki düşüncelerini paylaşan Jahrein, yayın başlığı ve söylemleri ile bir hareket başlatmış oldu. Twitter üzerinde başlatılan #TemizTwitch etiketi, kısa süre içerisinde Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükseldi.

Saat 21: 10 itibari ile 7 binden fazla Tweet'in atıldığı Temiz Twitch etiketine pqueen, wtcN, PurpleBixi, Elwind, Uthenera, Pinti Panda, Mert Günhan, Kendine Müzisyen, woxic, Videoyun, Jrokez, Naru, Miafitz, Educatedear ve daha birçok isim destek mesajları paylaştı.

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