Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Denizde kaybolan M.B'yi arama çalışmalarını sürdüren ve herhangi bir sonuç alamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını, sabah devam etmek üzere durdurdu.

Mürefte Limanı açıklarında karaya oturan römorköre yardım için giden bot, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu. Bottaki M.A. ve M.B. denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu denizde M.A'nın cansız bedenine ulaşmıştı.

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi

Bottan denize düşerek kaybolan kişiyi aramaya ara verildi
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title