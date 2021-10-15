TDK Başkanı Üniversitemizi Ziyaret Etti

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Üniversitemizi ziyaret etti.

Üniversitemiz tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı münasebetiyle düzenlenen "XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu" na katılmak üzere Üniversitemize gelen TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, programın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Görüşmede, Üniversitemiz ile Türk Dil Kurumu arasında ortak çalışma yapma imkan ve alanları konuşuldu.

Ziyaret sonunda nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğuna teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman konuğuna günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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