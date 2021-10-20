TBB Başkanı Feyzioğlu Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Afyonkarahisar Barosu ile adli yargı temsilcilerini ziyaret etti.

Feyzioğlu, Afyonkarahisar'da Baro Başkanı Turgay Şahin'i makamında ziyaret etti.

Burada Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Feyzioğlu'na hediye takdim edildi.

Feyzioğlu, daha sonra Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile Adli Yargı Komisyon Başkanı Fatih Serdar Köken'e de ziyarette bulundu.