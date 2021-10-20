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Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu

Kütahya Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Gürağaç mahallesinde ikamet eden bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alınması üzerine, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, (55) Adet Sikke, 24 adet yüzük objesi, 4 adet mühür obje, 21 adet metal obje, 2 adet taş obje, 4 adet topraktan yapılmış obje, 1 adet Arapça el yazması kitap, 3 adet kılıç, 1 adet define arama dedektörü, 1 adet altın aramak İçin kullanılan metal çubuk, 2 adet kılıç kını ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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