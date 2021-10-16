'Taşı toprağı altındır' diye gittikleri İstanbul'da kaybolan çocuklarını 21 yıldır arıyorlar

Kızıltepe ilçesinden 2000 yılında İstanbul'a taşınan Mehmet (57) ve Türkan Akgün çifti, Esenler'de ev kiralayıp çalışmaya başladı. O dönem 11 yaşında olan oğulları Fırat da babasına destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Akgün ailesinin oğulları Fırat, İstanbul'da yaşamaya başladıklarının 21'inci gününde eve dönmedi. Polise haber veren çift, çocuklarını aramaya başladı. Fırat'ın Esenler Davutpaşa Yavuz Selim Parkı'nda birileri tarafından bir otomobile bindirildiğini öğrenen ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Oğullarını aramaktan hiç vazgeçmeyen aile, zaman zaman İstanbul'a gidip geldiklerini, polisin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkan Akgün, İstanbul'u sokak sokak dolaştıklarını ancak oğlunun izine ulaşamadıklarını ifade ederek, "Çocuğumuz kayboldu. İstanbul'da 11 yıl boyunca sokak sokak aradık, bulamadık. Onu ararken kimi günler sokaklarda sabahladık veya sokakta uyuduk. Oğlum Fırat, eğer sağ isen bak annen seni çok özledi. Bana bir telefon et 'Alo' de. 'Anne ben sağım gelmiyorum, sen beni bıraktın ben de gelmiyorum' de. Bana böyle söyle, yeter oğlum" dedi.