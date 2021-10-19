Tasarımcı Kübra Ceylan "Yılın Tasarımcısı Ödülü"nü Aldı

Gossipmag Business dergisinin okurlarının katılımlarıyla gerçekleşen oylama sonucunda YKZ Kübra Ceylan, bu ödülün başarılarının üzerinde tacın en değerli mücevheri gibi parladığını söyledi. Ceylan, "2014 yılında hobi olarak başladığım işimin ve markamın bu kadar büyüdüğünü ve takdir edildiğini görmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Elbette bu başarıyı sadece kendime mal edemem. Arkamda çok güçlü ve özverili bir yaratım ekibi var. Kalıpçıdan kargo elemanına kadar bu işin bir parçasıdır. Dolayısı ile ödülün de ortağıdır." dedi.

Kendi giyim tarzını beğenen insanların kendine olan inancı sayesinde buralara geldiğini ifade eden Kübra Ceylan, "Ben bu işe hobi gibi başladım. Kendim de kaliteli giyinmeyi ve kombin yapmayı çok seviyordum. Ama her zaman aradığım ürünü ya da aklımdaki tasarımı bulamazdım. Dolayısı ile terzilere başvurur ve kendi tasarladığım kıyafeti imal ettirirdim. Arkadaşlarım ve yakın çevrem bu özelliğimi bildiği için bunu işe dönüştürmem konusunda ısrarcı oldular. İyi ki de ısrar etmişler. O günlerde küçücük bir atölyeyle işe başladım. Şimdi bir mağazam, binlerce müşterim ve pek çok çalışanım var. Hatta işler o kadar büyüdü ki kendi markamla Yılın En iyi Tasarım Markası ödülünü bile aldım, baksanıza." Diyerek açıklamalarda bulundu.

Kendine güvenen her kadın ve erkeğin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini savunan Kübra Ceylan, "Hiç kimse size inanmasa da siz kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin!" dedi

Bültenler - Son Dakika Haberleri