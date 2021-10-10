"Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 180 bin lira maaş aldığı iddiası"

Türkiye'de fahiş gıda fiyatları gündeme otururken, vatandaşın rahatsız olduğu konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girdi. Zincir marketlerin piyasadaki etkisini kırmak için Tarım Kredi marketleri sayısının artırılması talimatını veren Erdoğan, "Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" demişti.

180 BİN LİRA MAAŞ ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Tüketiciye uygun fiyatlı ürünler sunan Tarım Kredi marketlerinin sayılarının artması için çalışma başlatılırken, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın maaşıyla ilgili bazı medya organlarında iddialar ortaya atıldı. Poyraz ise 180 bin lira maaş aldığı söylemlerine yanıt verdi.

62.500 TL MAAŞ ALIYOR

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un ulaştığı Poyraz, görev yaptığı şirketleri ve nereden huzur hakkı aldığını gösteren tabloyu paylaştı. Fahrettin Poyraz, kanunlar uyarınca yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin yalnızca birinden Gübretaş'tan 12.000 lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı'ndan da 5.750 lira huzur hakkı aldığını açıkladı. 180 bin lira maaş iddialarını yalanlayan Poyraz bu rakamın 4'te biri kadar maaş aldığını söyledi. Fuat Uğur, bu açıklamalarda sonra Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62.500 TL maaş aldığını yazdı.

"ZARAR KONUSUYSA HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ"

Poyraz son olarak şunları aktardı: "Bizim kuruluş aynı zamanda ticari bir kuruluştur. Herkes işçi statüsündedir. İş sözleşmesine bağlı olarak kooperatifler, bölgeler ve merkez birliği kâr ettiğinde ödenen ikramiyeler var. Bu tüm personel için geçerlidir ve onlarca kriteri olan, bu kriterlerin tutturulmasına bağlı olarak maaşın asli unsuru olmayan ikramiye ödenebilir. Bizim kurumda her bir personel bu kriterlere göre kuruma kazandırdıkça ikramiyesini hak eder. Zarar konusuysa herhangi bir ödeme yapılmaz."

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