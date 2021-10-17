Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti - Haberler
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Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Muğla'daki Yerel Medya Çalıştayı'ndan Ankara'ya tarifeli uçakla dönen Kılıçdaroğlu, ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti. O anlar, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2021 etkinliği için Muğla'da bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve gündemle alakalı açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Ankara'ya tarifeli uçakla döndü.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla ekonomi sınıfında seyahat ettiği anları CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Attığı tweette Özkan, söz konusu videoya "Halk için halkla beraber" notunu düştü.

Muğla'da yerel yönetimlerden gazetecilere gelen desteğin yayıma müdahale etmeyecek boyutta olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, objektif kurallar getirilerek bunun yasal temellere bağlanması gerektiğini kaydetti. Medya sahiplerinin başka bir işinin olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medya patronu anca medya patronu olur. Başka bir iş yaparsa bir süre sonra siyasal iktidara teslim oluyor. Medya sahibi sadece kendi işiyle uğraşmalı. CHP'li belediyelerin medyaya eşit davranıp davranmadığını bilmiyorum. Ama bir eşitsizlik varsa da bana bildirilmesini isterim. Herkese eşit davranmalarını ve eşit hizmet vermelerini isterim. Ben, medyanın özgürce yazabilmesini ve eleştirebilmesini istiyorum. Size bunun garantisini verebilirim. Mecliste görüşülecek sosyal medya yasası hakkında bizim hazırlıklarımız da var. Ama gelen yasa ne olacak onu bilmiyoruz."

Bir gazetecinin "CHP yöneticilerine ulaşamıyoruz" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Kabahat sizde değil CHP'de. Yöneticiler kendilerini ulaşamaz noktaya taşıyorlarsa siyaseti bırakmaları lazım. Vatandaşın doğrudan ulaşabileceği kişinin milletvekili olması lazım. Dinlemesi lazım. Sorunu çözer veya çözemez, ama mutlaka bağlantıyı kurması lazım." diye konuştu.

Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti
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Emre İliksiz
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Haber: Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti - Haberler
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