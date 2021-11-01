Tanzanya Eğitim Altyapısına TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Darüsselam'daki Rehema Wakfu Lisesi'nin fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarlarının donanımı gerçekleştirildi.

Laboratuvarların açılış törenine, T. C. Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, TİKA Koordinatörü Halil İbrahim Okur, THY, Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya İslam Okulları Konseyi yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türkiye olarak Tanzanya'da faaliyet gösteren TİKA, Diyanet Vakfı, Maarif Vakfı gibi tüm kurumlarımız ile Tanzanya'nın kalkınmasına destek olmak için çaba gösterdiklerini ve bu proje ile kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan eğitim sektörüne katkı sunacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Güllüoğlu, bu projeyi birlikte gerçekleştiren TİKA ve Rehema Vakfı yetkililerine teşekkür ederek, tüm kurumlarımız ile beraber önümüzdeki dönemde işbirliğini artırarak kazan kazan temelli yeni projeleri Tanzanya'da hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Rehema Wakfu Tanzanya Temsilcisi Musab Demirlenk ise konuşmasında, Tanzanya'da eğitim kalitesini artırabilmek adına okullarında her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını, bu çabalarında başta Büyükelçilik ve TİKA olmak üzere kurumlarımızın desteğini her zaman yanında hissettiklerini belirterek, projeye verdiği destek için TİKA'ya teşekkürlerini iletti. Tanzanya'daki çalışmalarının 3K stratejisine dayandığını söyleyen Demirlenk, buradaki insanların kalbini kazanma amacına yönelik çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Çoğunluğu durumu olmayan ve yetim çocukların oluşturduğu ve 200 öğrencisi bulunan Rehema Wakfu Lisesinin bazı bölümlerinin inşaatına halen devam ediyor. İnşaat bittiğinde okulda, tamamı yatılı olmak üzere 500 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor.

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