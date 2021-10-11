Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi! Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi! Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tamer Karadağlı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler. Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi. Tamer Karadağlı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tamer Karadağlı merak konusu oldu. İşte Tamer Karadağlı hakkında merak edilen Tamer Karadağlı kimdir, Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Mayıs 1967 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli:Ankara

Boy: 1,83 m Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi! Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli?
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