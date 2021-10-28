Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca anıta çelenk konuldu.

Törene, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL isteyen taksicinin aracı trafikten men edildi

Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL isteyen taksicinin aracı trafikten men edildi

 Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title