TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

O anlar kameraya yansıdı.

O anlar kameraya yansıdı.

Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL,(DHA)- ESENLER'de trafikte otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Trafik ışıklarında aracından inen taksici, tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk attı. Sürücüye küfürler yağdıran taksici, daha sonra da aracıyla seyir halindeki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir süre yol vermedi. Trafik ışıklarında durduklarında ise aracından inen taksici, otomobildeki sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin camına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler yağdırdı. Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Otomobil sürücüsü, yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü görüntüleri çektiği sırada, Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel
Magazin Mehmet Ali Erbil Burak Sergen İdo Tatlıses
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TAKSİCİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ; OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI, KÜFÜRLER YAĞDIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 14:05:40. #1.13#