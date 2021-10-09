Takla atan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel
Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü Ali Tatlıcıoğlu (49), yaşamını yitirdi.

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü Ali Tatlıcıoğlu (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu yakınlarında meydana geldi. Ali Tatlıcıoğlu yönetimindeki 34 GPP 29 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yaralanan Tatlıcıoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Tatlıcıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İdo Tatlıses Mustafa Keser Kate Middleton Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Cristiano Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Takla atan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:37:08. #1.12#