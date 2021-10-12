Sütlü balık nasıl yapılır? Masterchef yemekleri sütlü balık tarifi, malzemeleri!

Sütlü balık nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan sütlü balık tarifi, Masterchef'te günün menüsünde yer alıyor.Balık, içeriğinde olan bol miktarda iyot, fosfor, kalsiyum, madensel tuzlar, demir, vitaminleri barındırması ile çok faydalıdır. İşte, Masterchef yemekleri sütlü balık tarifi, malzemeleri!

SÜTLÜ BALIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 fileto levrek balığı

1 su bardağı süt Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 esmer küp şeker

1 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tereyağı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

5~6 tane karabiber

4 defneyaprağı

2-3 dal maydanoz

Tuz

SÜTLÜ BALIK NASIL YAPILIR?

Levrek filetolarını bir fırın kabına dizin. Üzerine sütü ilave edin.

Kabın üzerini streç film ile kapatın ve serin bir yerde 1-2 saat dinlendirin.

Küp şeker ve sirkeyi bir kasede şeker eriyinceye kadar bekletip karıştırın.

Dinlenen balıkları sütten çıkartıp iyice süzün ve yağlı kağıt serili bir fırın kabına alın.

Üzerine çok az tuz serpip şekerli sirkeyi dökün. Tereyağını balıkların üzerine eşit olarak paylaştırın.

Defneyaprağı, tane karabiber ve ince kıydığınız maydanozu ilave edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Haberler.com - Gündem