Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2022 ne zaman başlayacak

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SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getireceği yarışma 9 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler-gönüllüler formatında ekrana gelecek olan ve kadro çalışmaları devam eden Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alması için birçok isim gündeme geliyor. Son olarak eski yarışmacıları Barış Murat Yağcı, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kadro için resmi bir açıklama gelmezken, kadro hakkında detayların belli olmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

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