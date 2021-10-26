Suriyeli Ahmet, sosyal medyadan muz yedikleri görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Bir sokak röportajında Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini dile getiren vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" şeklindeki sözleri Suriyeli gençler arasında dalga konusu oldu.

"MUZ YEME" AKIMI BAŞLATTILAR

Bu açıklamayla dalga geçen bazı Suriyeli gençler ise sosyal medyada "Muz yeme" akımı başlattı. Muz yerken video çekip TikTok'ta paylaşan bu gençler kısa sürede tepki topladı. Kullanıcılar söz konusu videolar hakkında, "Tespit edilip bu ahlaksızlığı yapanlar sınır dışı edilmeli", "Bunlar mı savaştan kaçan mazlumlar?", "Bunları sınır dışına göndermeyen, vatan milletten bahsetmesin", "Yok mu rezilliğin bir sonu yahu" şeklinde yorumlar yaptı.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM, BOŞ İNSANLAR"

Olayın yankıları sürerken isminin Ahmet olduğu öğrenilen bir genç, yayınladığı videoda yurttaşları adına özür diledi. Türk halkına sağduyu çağrısı yapan ve Suriyelilerin tamamı üzerinde bir genelleme yapılmaması gerektiğini ifade eden genç, "Bu kişiler asla bizi temsil etmez. Suriyeliler adına Türk kardeşlerimden özür diliyorum. Utanç verici bir durum, utanıyoruz. Bunlar muhacir olamamışlar. Boş insanlar. İdlib her gün bombalanıyor ve onunla ilgili tek paylaşım yapmıyorlar. Biz sizden daha çok kızıyoruz bu insanlara... Sizden ricamız ne olur genelleme yapmayın" dedi.

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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